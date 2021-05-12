Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов

Ситуация на 12 мая

В третий день эскалации ХАМАС ведет массированные обстрелы поселков приграничной территории. Сигналы тревоги 12 мая звучат в Ашкелоне, Ашдоде, Гедере. Также боевики заявили о попадании ракеты в платформу газового месторождения рядом с Ашкелоном.

После вчерашних протестов арабского населения в городе Лод вводится комендантский час. Ограничения начнут действовать с 20:00 12 мая. Город будут патрулировать отряды полиции и бойцы погранслужбы.

Управление тылом Израиля продлило ограничения на работу школ и запрет массовых собраний до 14:00 14 мая. Жителям населенных пунктов от Беэр-Шевы до Герцлии запрещено собираться на открытом воздухе группами более 10 человек, на работающих предприятиях обязательно должны быть открыты бомбоубежища, запрещено посещение учебных заведений, детских и спортивных секций.

В ответ на атаки террористов израильские вооруженные силы сегодня ликвидировали боевых командиров бригады Газы и киберподразделения ХАМАС. Также ЦАХАЛ атаковало несколько важных объектов инфраструктуры боевиков и автомобили, которые перевозили противотанковые ракеты.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полного и долгосрочного режима "тишины".

Данные о жертвах

На 12 мая известно о шестерых погибших в результате обстрелов по Израилю.

Две женщины скончались вчера после атаки на Ашкелон, еще одна женщина умерла от травм в Ришон ле-Ционе. Также ранним утром в среду рядом с Лодом погибли отец с 16-летней дочерью. Они находились в своем автомобиле, когда в него попала ракета ХАМАС.

После попадания противотанковой ракеты в военный джип ЦАХАЛ трое израильтян получили тяжелые ранения, вскоре один из них скончался.

Общее количество жителей Израиля, получивших травмы разной степени тяжести, достигло более двухсот человек. Также есть потери у палестинской стороны. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили о 56 погибших и 335 раненых.

Режим ЧП и закрытие школ

Из-за угрозы проникновения боевиков ХАМАС на границе с Сектором Газа израильские власти объявили чрезвычайное положение. Так, в городе Сдерот и его окрестностях жителям отдано распоряжение не покидать дома.

12 мая министерство обороны объявило о продлении режима чрезвычайной ситуации на территории в 80 км от Сектора Газа еще на две недели.

После ночных обстрелов 11 мая во многих центральных городах страны было принято решение приостановить работу школ, детских садов. В частности, закрыли образовательные учреждения муниципалитеты Бат-Яма, Рамат-Гана, Гиватаима, Ришон ле-Циона, Холона, Рош а-Аина, Нес-Ционы, Гедеры, Петах-Тиквы.

Спецоперация ЦАХАЛ продолжается

Израильская армия ЦАХАЛ атакует объекты ХАМАС в ответ на массированные обстрелы. 12 мая военные сообщили о ликвидации руководителей разведки палестинцев, также было обстреляно здание штаба террористической организации. Военно-воздушным силам удалось уничтожить ракетную установку боевиков, которая была направлена на Ашдод и Ашкелон.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет для обсуждения ситуации после усиления ракетных атак по Израилю на вечер 12 мая.

Также в министерстве обороны заявили, что антитеррористическая операция "Страж стен" продолжится и может быть расширена, пока на границе с Газой не будет гарантировано длительное прекращение огня.

Хроника обстрелов: атака на Тель-Авив и протесты в городах Израиля

С понедельника, 10 мая по территории Израиля из Сектора Газа выпущено около тысячи ракет. Большинство ракет приземлились на открытой местности или были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", а часть из них упала в Газе.

Террористы ХАМАС ведут обстрелы по приграничным районам с Газой. Первые прямые попадания ракет в жилые дома были зафиксированы 10 мая в Ашдоде, Ашкелоне, позднее атаке подверглись также города центральной части страны.

В ночь на 12 мая боевики атаковали Тель-Авив. Системе ПРО удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов. В аэропорту Бен-Гурион на несколько часов было прекращено авиасообщение. В результате обстрела поврежден нефтепровод, один снаряд попал в автобус в Холоне. 9 человек было госпитализировано.

Террористы боевого крыла ХАМАС заявили, что в течение получаса запустили 100 ракет в сторону Тель-Авива, чтобы перегрузить работу "Железного купола".

Вчера ночью по городам Израиля прокатилась волна беспорядков. В 20 км от Тель-Авива, в городе Лод, жители арабского происхождения подожгли синагоги, автомобили и разбили витрины нескольких магазинов. Мэр заявил об утрате контроля над городом. Для стабилизации ситуации в Лод были введены войска. Также стычки и поджоги произошли в Яффе и Акко.

Начало эскалации конфликта

Причиной обострения противостояния между Палестиной и Израилем стали столкновения мусульман с полицией накануне празднования Дня Иерусалима. Еще одним фактором было решение израильского суда о выселении нескольких десятков палестинских семей из района Шейх Джаррах.

Террористическая организация ХАМАС потребовала от властей Израиля вывести военных из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, пригрозив ответной реакцией. На это израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что "тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену, и Израиль ответит большой силой".

С 18:00 10 мая боевики ХАМАС и "Исламского джихада" начали массированные ракетные обстрелы с территории Сектора Газа и объявили операцию "Иерусалимский меч" с целью "освобождения священного города". Спустя 5 часов армия обороны Израиля ЦАХАЛ запустила антитеррористическую операцию "Страж стен".