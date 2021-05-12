В Израиле остановили движение поездов между Тель-Авивом и Лодом

В городе Лод, в пригороде Тель-Авива, на фоне обстрелов Израиля из Сектора Газа вновь начались массовые беспорядки. Израильская железнодорожная компания "Рекевет Исраэль" решила остановить движение поездов между Лодом и Тель-Авивом.

Поезда не будут курсировать на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве. Когда возобновят движение поездов не уточняется, но скорее всего, курсирование возобновится после окончания беспорядков.

Как пишет агентство Times of Israel, во время беспорядков в Лоде пострадал молодой араб. Он попал в больницу с огнестрельным ранением, но кто именно стрелял - неизвестно. Беспорядки также наблюдаются в Хайфе и других израильско-арабских городах.