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Израиль назвал условие прекращения ракетного обстрела сектора Газа

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Иерусалим, Среда 12 мая 2021 14:40
Израиль назвал условие прекращения ракетного обстрела сектора Газа Фото: из сектора Газа запускают ракеты в сторону Израиля (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он рассказал, когда Израиль прекратит обстрел сектора Газа.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак", - заявил он.

По словам министра, за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля", - сказал Ганц.

Глава Минобороны заявил, что "Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан".

Напомним, премьер Израиля созывает военно-политический кабинет для обсуждения "тяжелых событий".

Отметим, Израиль объявил ЧП на границе с Газой, есть угроза проникновения ХАМАС.

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