Обострение в Израиле. Что нужно знать об эскалации конфликта с палестинцами

Ситуация в Израиле продолжает накаляться несколько суток подряд. Израильские военные обстреливают сотни объектов в Секторе Газа, в ответ палестинцы из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" запускают ракеты по близлежащим городам на территории Израиля. Погибшие есть с обеих сторон, общее количество жертв уже исчисляется десятками человек.

О том, почему началась текущая эскалация – в материале РБК-Украина.

Почему началось обострение в Израиле

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала резко возрастать в начале мая, ближе к концу священного для мусульман месяца Рамадан и накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима.

На Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса, 7 мая произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией, с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать ход. Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.

Israeli forces attacked with stun grenades Palestinian youths who gathered at the Al Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem pic.twitter.com/tkCDf40inP — TRT World (@trtworld) May 11, 2021

С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории, лишь за первую ночь выпустив около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения "Исламский джихад".

Что такое Сектор Газа

Сектора Газа – узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров – часть частично признанного государства Палестина, наряду с Западным берегом реки Иордан. В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.

Фото: Сектор Газа и Израиль — карта (скрин: GoogleMaps)

Какой статус у Иерусалима

После победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима, таким образом взяв под свой контроль всю территорию города. Оккупация Восточного Иерусалима не была признана Палестинской национальной администрацией и Организацией объединенных наций.

Тем не менее в 2017 году, во время президентства Дональда Трампа США признали Иерусалим столицей Израиля, а в следующем году перенесли туда свое посольство. Это решение вызвало новый виток споров о правовом статусе города и регулярно приводило к новым столкновениям между палестинцами и израильскими силами правопорядка.

this is the moment when Zionists Israeli stormed and attacked into Al-Aqsa Mosque while they are praying



please pray for Al-Aqsa mosque. May Allah protects them all #NoMoreViolenceOnPalestine #PalestineIsBurning#AlAqsaUnderAttack

pic.twitter.com/O3d3gY88TC — zira (@jeonsflirty) May 11, 2021

10 мая Израиль официально отмечает "День Иерусалима", в этот день должен был пройти традиционный праздничный марш по улицам города. Попытки палестинцев сорвать это мероприятие во многом спровоцировали текущую эскалацию в регионе.

Что такое система "Железный купол" в Израиле

В ответ на регулярные обстрелы своей территории из Сектора Газа, в 2011 году Израиль запустил систему противоракетной обороны "Железный купол". Система ПРО позволяет сбивать ракеты в воздухе до того, как они поражают наземные цели, ее эффективность, по некоторым оценкам, достигает 90% и больше.

Scenes from the sky in Tel Aviv as Hamas fires more than 130 rockets in retaliation to Israel's atrocities on the Palestinian people.#TelAviv #WeStandWithPalestine #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/BkC6YG0wA9 — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) May 11, 2021

Чтобы перегрузить "Железный купол" и пробить израильскую оборону, ХАМАС 11 мая заявил об одновременном запуске 137 ракет на протяжении 5 минут. Тем не менее по словам представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), большинство ракет были успешно сбиты.

Что такое ЦАХАЛ

ЦАХАЛ – сокращенное название Армии обороны Израиля, существующей с 1948 года. Общая численность – около 170 тысяч, за счет резервистов может быть увеличена более чем до полумиллиона человек. В министерстве обороны Израиля уже одобрили призыв более 5 тысяч человек на службу в ЦАХАЛ, если ситуация будет далее обостряться.