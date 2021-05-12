Совбез ООН во второй раз собирает экстренное заседание из-за эскалации в Израиле

Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание из-за эскалации ситуации в Израиле. Это уже второе заседание за последние несколько дней .

По словам дипломатов, консультации за закрытыми дверями запланированы на утро среды, 12 мая (по нью-йоркскому времени). Их инициировали Китай, Тунис, Норвегия, Франция, Эстония, Ирландия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигер и Вьетнам.

На первом заседании в понедельник, 10 мая, Совет из 15 членов не смог согласовать общую позицию.

Проект Норвегии призвал не только осудить спираль насилия между израильтянами и палестинцами, но и выразить беспокойство по поводу возможного выселения палестинских семей из Восточного Иерусалима. Впрочем, эту формулировку не поддержали США.