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Израиль надеется на деэскалацию конфликта с палестинскими группировками

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Израиль, Среда 12 мая 2021 21:51
Израиль надеется на деэскалацию конфликта с палестинскими группировками Фото: Израиль надеется на деэскалацию конфликта (twitter.com paldf)
Автор: Милан Лелич

Израиль надеется, что конфликт с палестинскими группировками, который в последние дни начал обостряться, удастся урегулировать. В то же время Израиль планирует продолжить поддерживать законность и правопорядок.

Об этом на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявил пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят.

По словам представителя МИД, одной из причин нынешних событий является внутриполитический конфликт между палестинскими организациями, где группировка ХАМАС пытается укрепить свои позиции. А результатом всех этих действий, по словам Хаята, может стать дестабилизация не только в Израиле, но и во всем регионе.

В то же время, отвечая на вопрос РБК-Украина об угрозе т.н. "третьей интифады" - масштабного вооруженного восстания арабов против Израиля, к чему в частности, призывали боевики ХАМАС, - Хаят ответил, что надеется на деэскалацию конфликта. Но при этом действия Израиля "и дальше будут направлены на поддержание законности и правопорядка".

Кроме того, официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд рассказал, что массовые беспорядки в последние дни случились по всей территории страны, и только за последние сутки полиция задержала около 280 участников беспорядков.

А в городе Лод, где накануне состоялись особо жестокие столкновения, которые по словам Розенфельда, подпадают под термин "погромы" (в частности, были атакованы и подожжены многие синагоги), пришлось ввести круглосуточный комендантский час и полный локдаун, а также ввести дополнительные подразделения полиции. Усиленные полицейские наряды, отметил Розенфельд, сейчас патрулируют улицы и других израильских городов.

Напомним, за последние два дня по Израилю из Сектора Газа были выпущены более тысячи ракет. Под обстрел вчера попал даже Тель-Авив. Как рассказали в армии Израиля, система "Железный купол" смогла нейтрализовать 90% выпущенных ракет.

Как писало РБК-Украина, на фоне обстрелов из Сектора Газа в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Так, в городе Лод из-за беспорядков объявили комендантский час.

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