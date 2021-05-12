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Израиль одобрил новые удары по Сектору Газа. Под прицелом символы ХАМАСа

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Израиль, Среда 12 мая 2021 22:55
Израиль одобрил новые удары по Сектору Газа. Под прицелом символы ХАМАСа Фото: Израиль готовит новые удары по Сектору Газа (twitter.com paldf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории Сектора Газа. Это будет ответом Израиля на сегодняшние обстрелы израильской территории боевиками из Сектора Газа.

Об этом сообщило израильское агентство Times of Israel.

Как пишет агентство, теперь израильские военные должны нанести удары по символам правления ХАМАС в Секторе Газа. Например, под прицелом израильских ракет здание казначейства ХАМАСа.

"Решение министров, скорее всего, означает, что конфликт с ХАМАСом продлится еще несколько дней", - добавили в Times of Israel.

Напомним, сегодня вечером боевики ХАМАС возобновили ракетные удары по Израилю из Сектора Газа. Под огнем оказались центральные и южные районы Израиля. Некоторые ракеты попали в жилые дома, ранив гражданских.

Как рассказали в ЦАХАЛ, за последние два дня боевики ХАМАС выпустили по Израилю более тысячи ракет, однако 90% из них перехватила система "Железный купол". В результате обстрелов в Израиле погибли шесть человек.

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