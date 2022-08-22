UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комендантский час на День независимости: какие города закроют

Фото: ряд городов на День независимости вводит дополнительные ограничения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине усиливают меры безопасности на День независимости. В ряде регионов вводят дополнительные ограничения и длительный комендантский час.

Подробнее о том, какие города закроют в праздничные дни - в материале РБК-Украина ниже.

Харьков

В Харькове и области с 22 августа изменили время комендантского часа. Он будет начинаться в 19:00 и продлиться до 7:00 следующего дня. На День независимости будет действовать затяжной комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Также в области усилят комплекс мер безопасности из-за угрозы провокаций.

Донбасс

В Донецкой области вводят дополнительные меры безопасности 23 и 24 августа. В Краматорске и Славянске из-за угроз со стороны оккупантов не будет курсировать общественный транспорт.

Власть запретила работу предприятий, торговых точек, отделений почты и банков в праздничные дни. Также не будут выдавать гуманитарную помощь, переносятся все эвакуационные рейсы.

Днепр, Запорожье, Одесса, Николаев и Чернигов

В этих регионах не будут вводить затяжной комендантский час, но запретили проводить праздничные мероприятия. Также жителей указанных областей просят поработать в ближайшие дни из дома и не игнорировать сигналы тревоги.

Киев

В столице не будут изменять время комендантского часа на День Независимости, но вводят некоторые ограничения. В Киеве также запретили мероприятия, а также сократили работу метро. До 24 августа включительно метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.

Напомним, что 23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа - День независимости. Однако в период военного положения выходные в эти дни не предусмотрены.

Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах по городам на День независимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости УкраиныКомендантский час