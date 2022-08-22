Комендантский час на День независимости: какие города закроют

В Украине усиливают меры безопасности на День независимости. В ряде регионов вводят дополнительные ограничения и длительный комендантский час.
Подробнее о том, какие города закроют в праздничные дни - в материале РБК-Украина ниже.
В Харькове и области с 22 августа изменили время комендантского часа. Он будет начинаться в 19:00 и продлиться до 7:00 следующего дня. На День независимости будет действовать затяжной комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
Также в области усилят комплекс мер безопасности из-за угрозы провокаций.
В Донецкой области вводят дополнительные меры безопасности 23 и 24 августа. В Краматорске и Славянске из-за угроз со стороны оккупантов не будет курсировать общественный транспорт.
Власть запретила работу предприятий, торговых точек, отделений почты и банков в праздничные дни. Также не будут выдавать гуманитарную помощь, переносятся все эвакуационные рейсы.
В этих регионах не будут вводить затяжной комендантский час, но запретили проводить праздничные мероприятия. Также жителей указанных областей просят поработать в ближайшие дни из дома и не игнорировать сигналы тревоги.
В столице не будут изменять время комендантского часа на День Независимости, но вводят некоторые ограничения. В Киеве также запретили мероприятия, а также сократили работу метро. До 24 августа включительно метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.
Напомним, что 23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа - День независимости. Однако в период военного положения выходные в эти дни не предусмотрены.
Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах по городам на День независимости.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.