ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области вводят дополнительные ограничения на праздничные дни

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 22 августа 2022 16:25
В Донецкой области вводят дополнительные ограничения на праздничные дни Фото: в Краматорске и Славянске вводят ограничения на День Независимости Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На части территории Донецкой области вводят дополнительные ограничения на праздничные дни августа. Жителям запретили проводить массовые мероприятия и скапливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко и главу Славянской ВГА Вадима Ляха.

Власти предупредили о возможных провокациях и обстрелах со стороны оккупантов на День флага и День Независимости. Жителей просят не игнорировать сигналы тревоги.

В Краматорске и Славянске с 23 августа не будет курсировать общественный транспорт, останавливается работа предприятий, торговых точек, отделений почты и банков.

Также в эти дни не будут выдавать гуманитарную помощь, переносятся все эвакуационные рейсы. Спасатели, полиция и медики будут работать в усиленном режиме.

Напомним, ранее украинцев предупреждали о возможных ударах по городам на День Независимости.

Полиция призвала граждан не скапливаться и избегать людных мест.

Подробнее о подготовке ко Дню Независимости можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины Краматорск Славянск Донецкая область
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании