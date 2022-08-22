В Донецкой области вводят дополнительные ограничения на праздничные дни
На части территории Донецкой области вводят дополнительные ограничения на праздничные дни августа. Жителям запретили проводить массовые мероприятия и скапливаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко и главу Славянской ВГА Вадима Ляха.
Власти предупредили о возможных провокациях и обстрелах со стороны оккупантов на День флага и День Независимости. Жителей просят не игнорировать сигналы тревоги.
В Краматорске и Славянске с 23 августа не будет курсировать общественный транспорт, останавливается работа предприятий, торговых точек, отделений почты и банков.
Также в эти дни не будут выдавать гуманитарную помощь, переносятся все эвакуационные рейсы. Спасатели, полиция и медики будут работать в усиленном режиме.
Напомним, ранее украинцев предупреждали о возможных ударах по городам на День Независимости.
Полиция призвала граждан не скапливаться и избегать людных мест.
Подробнее о подготовке ко Дню Независимости можно узнать в материале РБК-Украина.
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