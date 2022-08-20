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В Харькове и области вводят затяжной комендантский час: дата и время

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Харьковская область, Суббота 20 августа 2022 22:09
В Харькове и области вводят затяжной комендантский час: дата и время Фото: в Харькове и области вводят затяжной комендантский час (unsplash.com)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. В День Независимости будут введены особые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его информации, с понедельника, 22 августа, комендантский час в Харьковской области будет длиться с 19:00 до 07:00 следующего дня.

При этом в День Независимости комендантский час введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиям - это наша безопасность. В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу", - отметил Синегубов.

Стоит заметить, что по состоянию на 20 августа комендантский час в Харьковской области длится с 22:00 до 06:00 следующего дня.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве меняют продолжительность работы метро с 21 по 24 августа. В течение четырех дней метрополитен будет перевозить пассажиров с 6:00 до 21:00.

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