ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области существует риск усиления провокаций на День Независимости

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 13:35
В Харьковской области существует риск усиления провокаций на День Независимости Фото: в Харьковской области усилят комендантский час на День независимости Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

"В Харькове и Харьковской области, которые постоянно обстреливаются Россией, есть угроза усиления провокаций. И последняя неделя усиленных обстрелов об этом свидетельствует. Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа", - пишет пресс-служба ОВА.

Также отмечается, что во время празднования Дня Независимости в регионе будет усилен комплекс мер безопасности, которые направлены на повышение обороноспособности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, Россия не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на этой неделе российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Харьков
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам