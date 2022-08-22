Комендантська година на День незалежності: які міста закриють

Харків

У Харкові та області з 22 серпня змінили час комендантської години. Він починатиметься о 19:00 і триватиме до 7:00 наступного дня. На День незалежності діятиме затяжна комендантська година - з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Також в області посилять комплекс заходів безпеки через загрозу провокацій.

Донбас

У Донецькій області вводять додаткові заходи безпеки 23 і 24 серпня. В Краматорську та Слов'янську через загрози з боку окупантів не курсуватиме громадський транспорт.

Влада заборонила роботу підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків у святкові дні. Також не видаватимуть гуманітарну допомогу, переносяться всі евакуаційні рейси.

Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв і Чернігів

У цих регіонах не вводитимуть затяжну комендантську годину, але заборонили проводити святкові заходи. Також жителів вказаних областей просять попрацювати найближчими днями з дому і не ігнорувати сигнали тривоги.

Київ

У столиці не змінюватимуть час комендантської години на День незалежності, але вводять деякі обмеження. У Києві також заборонили заходи, а також скоротили роботу метро. До 24 серпня включно метрополітен працюватиме з 6:00 до 21:00.