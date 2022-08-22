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Комендантська година на День незалежності: які міста закриють

Фото: низка міст на День незалежності вводить додаткові обмеження (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні посилюють заходи безпеки на День незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

Детальніше про те, які міста закриють у святкові дні - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Харків

У Харкові та області з 22 серпня змінили час комендантської години. Він починатиметься о 19:00 і триватиме до 7:00 наступного дня. На День незалежності діятиме затяжна комендантська година - з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Також в області посилять комплекс заходів безпеки через загрозу провокацій.

Донбас

У Донецькій області вводять додаткові заходи безпеки 23 і 24 серпня. В Краматорську та Слов'янську через загрози з боку окупантів не курсуватиме громадський транспорт.

Влада заборонила роботу підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків у святкові дні. Також не видаватимуть гуманітарну допомогу, переносяться всі евакуаційні рейси.

Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв і Чернігів

У цих регіонах не вводитимуть затяжну комендантську годину, але заборонили проводити святкові заходи. Також жителів вказаних областей просять попрацювати найближчими днями з дому і не ігнорувати сигнали тривоги.

Київ

У столиці не змінюватимуть час комендантської години на День незалежності, але вводять деякі обмеження. У Києві також заборонили заходи, а також скоротили роботу метро. До 24 серпня включно метрополітен працюватиме з 6:00 до 21:00.

Нагадаємо, що 23 серпня Україна відзначає День державного прапора, а 24 серпня - День незалежності. Однак в період воєнного стану вихідні в ці дні не передбачені.

Українців попередили про можливі ракетні удари по містах на День незалежності.

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День незалежності УкраїниКомендантська година