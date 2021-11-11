Коменданта "Изоляции" отправили в СИЗО, а еще одного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым: новости за 10 ноября

Коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского отправили в СИЗО, Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт, двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым. Подробнее о том, что произошло в среду, 10 ноября - в материале РБК-Украина.

Коменданта "Изоляции" отправили в СИЗО

Задержанного накануне коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского отправили в СИЗО. Будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Информированный источник РБК-Украина уточнил, что Куликовского будут удерживать в следственном изоляторе СБУ, находящемся в Киеве. В то же время, согласно данным медиа-проекта "Грати", во время суда комендант "Изоляции" признавал вину и лично просил, чтобы его поместили в изолятор.

В Германии хотят привлечь Украину к решению мигрантского кризиса на польской границе

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине помочь Польше с решением проблемы беженцев на границе с Беларусью. По его словам, мигранты должны пройти процедуры получения убежища в третьей стране, которая не входит в Евросоюз.

В Совете безопасности и обороны (СНБО) ответили на заявление Германии. Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немецкой стороне забрать беженцев себе.

Аваков опроверг создание партии с Разумковым и обвинил Банковую в фейках. В ОП ответили

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг планы по созданию общей партии с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. По его словам, такие слухи распространяет Офис президента. Об этом он сообщил в публичном ответе на запрос РБК-Украина.

"Нет, не правда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова", - уточнил экс-глава МВД. Появилась реакция Банковой.

Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

В Кривом Роге обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова. Отмечается, что мужчина имел тяжелые заболевания.

Напомним, в августе текущего года мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном поместье. Через несколько месяцев в собственной квартире обнаружили тело Андрея Павлова - родного брата погибшего мэра.

Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС Украины

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.

Напомним, Чечеткин возглавил ГСЧС в мае 2015 года после того, как с этой должности уволили Зоряна Шкиряка. До этого назначения Чечоткин занимал должность первого замглавы.

Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, в Киевской области приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе COVID-сертификат, или отрицательный тест на коронавирус, или справку о выздоровлении.

Синоптики назвали точную дату первого снега в Украине

Погода в Украине принесет уже скоро первый мокрый снег. За окном похолодает еще сильнее - нас ждут дневные минусы. Синоптики назвали дату и области, которые первыми встретят зимние осадки.

Что будет с погодой в следующие несколько дней - читайте в материале Styler.