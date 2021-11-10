В Германии хотят привлечь Украину к решению мигрантского кризиса на польской границе

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине помочь Польше с решением проблемы беженцев на границе с Беларусью. По его словам, мигранты должны пройти процедуры получения убежища в третьей стране, которая не входит в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk .

"Есть размышления поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", - сказал Шмид.

Он предположил, что такой способ поможет мигрантам получить путь в страну.

Также политика выразил возмущение по поводу действий Польши, когда беженцы силой прорвались через границу страны, но их выдворили из Польши.

"Идея о том, что для защиты ЕС используются незаконные меры, подрывает то, за что выступают ЕС и Польша", - добавил он.

Шмид отметил, что ЕС должен направлять сигналы, что Польшу не оставит наедине с этой проблемой.