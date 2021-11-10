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Коменданта "Изоляции" отправили в СИЗО

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Среда 10 ноября 2021 17:41
Коменданта "Изоляции" отправили в СИЗО Фото: Артем Дехтяренко, спикер СБУ (facebook.com/art.denko)
Автор: Владислав Красинский

Задержанного вчера коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского отправили в СИЗО. Будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По словам Дегтяренко, согласно решению Приморского районного суда Мариуполя, Куликовского отправили в СИЗО сроком на два месяца.

"Приморский районный суд Мариуполя только что выбрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, без права залога", - заявил спикер СБУ.

Как отметил Дехтяренко, после задержания бывшего боевика "ДНР", который возглавлял тюрьму "Изоляция", мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, в соответствии с:

  • ст. 149 КК Украины (торговля людьми);
  • ст. 258-3 КК Украины (создание террористической группы или террористической организации);
  • ст. 260 КК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 438 КК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Информированный источник РБК-Украина уточнил, что Куликовского будут удерживать в следственном изоляторе СБУ, находящемся в Киеве.

В то же время, согласно данным медиа-проекта "Грати", во время суда комендант "Изоляции" признавал вину и лично просил, чтобы его поместили в изолятор.

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