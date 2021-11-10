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Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС Украины

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Киев, Среда 10 ноября 2021 13:42
Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС Украины Фото: Николай Чечеткин (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Уволен Чечоткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Мельничук добавил, что исполнение обязанностей главы ГСЧС временно возложили на Сергея Крука.

Напомним, Чечеткин возглавил ГСЧС в мае 2015 года после того, как с этой должности уволили Зоряна Шкиряка. До этого назначения Чечоткин занимал должность первого замглавы.

Что касается Шкиряка, то он подавал в отставку после заявлений тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова о его персональной ответственности за просчеты в процессе эвакуации украинцев после землетрясения в Непале в 2015 году.

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Кабинет Министров Украины ГСЧС Николай Чечеткин
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