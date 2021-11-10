МИД Беларуси о Крыме: в реальности - это территория России

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом он подчеркнул неизменность позиции Минска о принадлежности полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал в интервью изданию Макей. Министр также отметил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой и была.