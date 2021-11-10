"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине

В Совете безопасности и обороны (СНБО) ответили на заявление Германии разместить нелегальных мигрантов из Беларуси в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немецкой стороне забрать беженцев себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседания СНБО.

"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина (Нильcа - ред.) Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов - ред.), если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, "с какого перепуга" Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая сторона.

"Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать" ,- добавил Данилов.