Комбінована атака армії РФ по Україні, у Сумах та на Харківщині лунають вибухи

Атака росіян на Україну 3 жовтня

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч з 2 на 3 жовтня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, випустивши 35 ракет та 381 безпілотник.

Під атакою були Полтава та Полтавська область, окупанти вчинили теракти проти газовидобувної інфраструктури. Внаслідок цих терактів атаковані об'єкти зупинили роботу.

Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі та кількох інших областях. Мішенями ворога там також стали енергетичні об'єкти.