Комбинированная атака армии РФ по Украине, в Сумах и на Харьковщине раздаются взрывы

Атака россиян на Украину 3 октября

Как сообщало РБК-Украина, в ночь со 2 на 3 октября российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Украину, выпустив 35 ракет и 381 беспилотник.

Под атакой были Полтава и Полтавская область, оккупанты совершили теракты против газодобывающей инфраструктуры. В результате этих терактов атакованные объекты остановили работу.

Также взрывы раздавались в Днепре, Одессе и нескольких других областях. Мишенями врага там также стали энергетические объекты.