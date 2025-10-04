ua en ru
Комбінована атака армії РФ по Україні, у Сумах та на Харківщині лунають вибухи

Україна , Субота 04 жовтня 2025 00:37
Комбінована атака армії РФ по Україні, у Сумах та на Харківщині лунають вибухи Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У східних, північних та південних областях України повітряна тривога. У Сумах та Харківській області чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та телеканал "Суспільне".

У ніч на 4 жовтня на Україну триває комбінована атака армії РФ.

Починаючи з вечора 3 жовтня Повітряні сили ЗСУ попереджали про:

  • активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;
  • пусках КАБ на Сумщині та у напрямку Запоріжжя;
  • групах ворожих БпЛА на північному заході Чернігівщини у напрямку Київщини, на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

Станом на 00:20 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Комбінована атака армії РФ по Україні, у Сумах та на Харківщині лунають вибухи

Близько опівночі телеканал "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів повідомив про вибухи у Сумах та в Чугуївській громаді на Харківщині.

Атака росіян на Україну 3 жовтня

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч з 2 на 3 жовтня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, випустивши 35 ракет та 381 безпілотник.

Під атакою були Полтава та Полтавська область, окупанти вчинили теракти проти газовидобувної інфраструктури. Внаслідок цих терактів атаковані об'єкти зупинили роботу.

Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі та кількох інших областях. Мішенями ворога там також стали енергетичні об'єкти.

