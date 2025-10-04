Комбинированная атака армии РФ по Украине, в Сумах и на Харьковщине раздаются взрывы

В восточных, северных и южных областях Украины воздушная тревога. В Сумах и Харьковской области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и телеканал "Суспільне".

Около полуночи телеканал "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов сообщил о взрывах в Сумах и в Чугуевской общине на Харьковщине.

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог имела такой вид:

Начиная с вечера 3 октября Воздушные силы ВСУ предупреждали об:

В ночь на 4 октября на Украину продолжается комбинированная атака армии РФ.

Атака россиян на Украину 3 октября

Как сообщало РБК-Украина, в ночь со 2 на 3 октября российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Украину, выпустив 35 ракет и 381 беспилотник.

Под атакой были Полтава и Полтавская область, оккупанты совершили теракты против газодобывающей инфраструктуры. В результате этих терактов атакованные объекты остановили работу.

Также взрывы раздавались в Днепре, Одессе и нескольких других областях. Мишенями врага там также стали энергетические объекты.