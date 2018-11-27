Захоплених українських моряків перевозять на "суд" у Сімферополь, - Чубаров

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Їх збираються "судити" за нібито незаконне перетинання державної кордону РФ

Захоплених під час російського збройного нападу на судна ВМС України моряків перевозять на "суд" в Сімферополь в окупованому Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова.

"Українських моряків із захоплених російськими окупантами українських судів вже привозять в Київський районний суд міста Сімферополь (вул. Воровського, 16)", - зазначив він.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в окупованому Сімферополі сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим українським морякам.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.