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Захоплених українських моряків перевозять на "суд" у Сімферополь, - Чубаров

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 10:15
Захоплених українських моряків перевозять на "суд" у Сімферополь, - Чубаров
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Їх збираються "судити" за нібито незаконне перетинання державної кордону РФ

Захоплених під час російського збройного нападу на судна ВМС України моряків перевозять на "суд" в Сімферополь в окупованому Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова.

"Українських моряків із захоплених російськими окупантами українських судів вже привозять в Київський районний суд міста Сімферополь (вул. Воровського, 16)", - зазначив він.

Захоплених українських моряків перевозять на &quot;суд&quot; у Сімферополь, - ЧубаровЗахоплених українських моряків перевозять на &quot;суд&quot; у Сімферополь, - Чубаров

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в окупованому Сімферополі сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим українським морякам.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.

У окупованому Криму сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим морякам
Новини України КримРосійська ФедераціяморякиКерченский мостСуд
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