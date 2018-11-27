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Захваченные украинские матросы дают показания под давлением, - командующий ВМС

Новости » Общество    27.11.2018 - 00:39
Захваченные украинские матросы дают показания под давлением, - командующий ВМС
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Они дают неправдивые показания под давлением

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают ложные показания под давлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Воронченко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Экипажи судов сейчас в Керчи в разных местах. Трое военнослужащих, а именно один офицер и два контрактника находятся ..Те, что были ранены – в больнице города Керчь. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими матросами. Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под воздействием, возможно и физическим. То, что они сейчас говорят – это неправда", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Азовском мореи с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

Президент проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения.

Отметим, Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабле ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.

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