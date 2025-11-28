Командували ударами "Градів" по центру Сум: четверо військових РФ отримали підозри

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом російським військовим, які командували ударами "Градів" по центру Сум у червні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про ворожу атаку по центральній частині прифронтової громади 3 червня з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град". Для збільшення уражаючої дії росіяни застосували касетні боєприпаси.

Внаслідок удару загинули та отримали тяжкі поранення більше ніж 30 місцевих жителів, серед них - троє дітей.

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру.

Як встановило розслідування, до організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин - командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ.

За даними слідства, саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії.

До підготовки та здійснення обстрілу він залучив своїх підлеглих:

начальника штабу - першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова;

начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва.

Безпосередній наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного окупанта за злочини проти України.