Командовали ударами "Градов" по центру Сум: четверо военных РФ получили подозрения

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским военным, которые командовали ударами "Градов" по центру Сум в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь к ответственности каждого оккупанта за преступления против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем четырем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

К подготовке и осуществлению обстрела он привлек своих подчиненных:

По данным следствия, именно он занимался планированием удара с использованием реактивной артиллерии.

В зоне поражения оказались многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка областного центра.

В результате удара погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей, среди них - трое детей.

Речь идет о вражеской атаке по центральной части прифронтовой громады 3 июня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для увеличения поражающего действия россияне применили кассетные боеприпасы.

Подозрения военным РФ

Напомним, недавно СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским полковникам, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года. Тогда погибло 24 человека, среди них - шестеро детей.