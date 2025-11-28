Командовали ударами "Градов" по центру Сум: четверо военных РФ получили подозрения
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским военным, которые командовали ударами "Градов" по центру Сум в июне этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о вражеской атаке по центральной части прифронтовой громады 3 июня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для увеличения поражающего действия россияне применили кассетные боеприпасы.
В результате удара погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей, среди них - трое детей.
В зоне поражения оказались многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка областного центра.
Как установило расследование, к организации атаки причастен полковник Владимир Щипицын - командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ.
По данным следствия, именно он занимался планированием удара с использованием реактивной артиллерии.
К подготовке и осуществлению обстрела он привлек своих подчиненных:
- начальника штаба - первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова;
- начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева.
Непосредственный приказ открыть огонь по Сумах отдал командир реактивной артбатареи российского полка капитан Дмитрий Волобуев.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем четырем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь к ответственности каждого оккупанта за преступления против Украины.
Подозрения военным РФ
Напомним, недавно СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.
Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.
Также СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским полковникам, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года. Тогда погибло 24 человека, среди них - шестеро детей.