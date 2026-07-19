Командувачі ВМС і ДШВ публічно підтримали Сирського на тлі протестів
Після хвилі протестів командувачі ВМС і ДШВ опублікували звернення, у яких підтримали головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та закликали не політизувати армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у Facebook командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи та командувача ДШВ Олега Апостола.
Неїжпапа заявив, що присвятив службі українському народові 34 роки та брав участь у розвитку сучасних спроможностей ВМС, зокрема у застосуванні "Байрактарів", комплексів "Нептун", морських і повітряних безпілотників.
За його словами, Збройні сили постійно реформуються, а під час повномасштабної війни будь-які сумніви щодо армії є неприпустимими.
"Тому вважаю, що оцінювати роботу головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише президент, як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України", - наголосив командувач ВМС.
Він також заявив, що спроби підбурювати людей під час війни лише розколюють суспільство та грають на користь Росії.
Своєю чергою командувач ДШВ Олег Апостол, який воює з 2014 року, заявив, що добре знає ціну бойових наказів і відповідальності за життя військових.
За його словами, система військового управління ґрунтується на дисципліні, єдиноначальності та персональній відповідальності командирів.
"Там, де закінчується дисципліна, починається хаос. А хаос завжди працює на ворога", - підкреслив Апостол.
Він також розкритикував безапеляційні оцінки на адресу військового керівництва з боку людей, які не мають бойового досвіду, та наголосив, що предметна критика є допустимою, однак безпідставні звинувачення й публічні образи лише підривають довіру до армії.
Крім того, Апостол закликав військовослужбовців не втягуватися у політичні суперечки та наголосив, що Збройні сили були й залишаються поза політикою.
Чому почалися протести
Нагадаємо, останніми днями в Україні відбуваються акції протесту, під час яких лунають заклики до змін у військовому керівництві.
Все почалось після того, як президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Однією з причин такого рішення нібито стали розбіжності між керівництвом Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема через питання взаємодії та комунікації.
Згодом стало відомо, що Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського.
Сам президент заявив, що колишній міністр залишиться "поруч", однак не уточнив, у якій саме ролі. Водночас Федоров повідомив, що отримав пропозицію стати радником президента, але відмовився.
Спочатку Зеленський планував призначити міністром оборони колишнього главу МВС Ігоря Клименка, однак ця кандидатура не знайшла достатньої підтримки ні серед народу, ні серед депутатів.
Після цього виконувачем обов'язків міністра оборони було призначено тодішнього виконувача обов'язків голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмару.