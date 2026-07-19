Командувачі ВМС і ДШВ публічно підтримали Сирського на тлі протестів

Після хвилі протестів командувачі ВМС і ДШВ опублікували звернення, у яких підтримали головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та закликали не політизувати армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у Facebook командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи та командувача ДШВ Олега Апостола .

Неїжпапа заявив, що присвятив службі українському народові 34 роки та брав участь у розвитку сучасних спроможностей ВМС, зокрема у застосуванні "Байрактарів", комплексів "Нептун", морських і повітряних безпілотників.

За його словами, Збройні сили постійно реформуються, а під час повномасштабної війни будь-які сумніви щодо армії є неприпустимими.

"Тому вважаю, що оцінювати роботу головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише президент, як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України", - наголосив командувач ВМС.

Він також заявив, що спроби підбурювати людей під час війни лише розколюють суспільство та грають на користь Росії.

Своєю чергою командувач ДШВ Олег Апостол, який воює з 2014 року, заявив, що добре знає ціну бойових наказів і відповідальності за життя військових.

За його словами, система військового управління ґрунтується на дисципліні, єдиноначальності та персональній відповідальності командирів.

"Там, де закінчується дисципліна, починається хаос. А хаос завжди працює на ворога", - підкреслив Апостол.

Він також розкритикував безапеляційні оцінки на адресу військового керівництва з боку людей, які не мають бойового досвіду, та наголосив, що предметна критика є допустимою, однак безпідставні звинувачення й публічні образи лише підривають довіру до армії.

Крім того, Апостол закликав військовослужбовців не втягуватися у політичні суперечки та наголосив, що Збройні сили були й залишаються поза політикою.

Чому почалися протести

Нагадаємо, останніми днями в Україні відбуваються акції протесту, під час яких лунають заклики до змін у військовому керівництві.

Все почалось після того, як президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Однією з причин такого рішення нібито стали розбіжності між керівництвом Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема через питання взаємодії та комунікації.

Згодом стало відомо, що Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського.