Командующие ВМС и ДШУ публично поддержали Сырского на фоне протестов
После волны протестов командующие ВМС и ДШУ опубликовали обращение, в котором поддержали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и призвали не политизировать армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Facebook командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы и командующего ДШВ Олега Апостола.
Неижпапа заявил, что посвятил службе украинскому народу 34 года и участвовал в развитии современных возможностей ВМС, в частности, в применении "Байрактаров", комплексов "Нептун", морских и воздушных беспилотников.
По его словам, Вооруженные силы постоянно реформируются, а во время полномасштабной войны любые сомнения в армии недопустимы.
"Поэтому считаю, что оценивать работу главнокомандующего как руководителя ВСУ имеет право только президент, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины", - подчеркнул командующий ВМС.
Он также заявил, что попытки подстрекать людей во время войны только раскалывают общество и играют в пользу России.
В свою очередь командующий ДШВ Олег Апостол, воюющий с 2014 года, заявил, что хорошо знает цену боевых приказов и ответственности за жизнь военных.
По его словам, система военного управления основывается на дисциплине, единоначалии и персональной ответственности командиров.
"Там, где кончается дисциплина, начинается хаос. А хаос всегда работает на врага", - подчеркнул Апостол.
Он также раскритиковал безапелляционные оценки в адрес военного руководства со стороны людей, не имеющих боевого опыта, и подчеркнул, что предметная критика допустима, однако безосновательные обвинения и публичные оскорбления лишь подрывают доверие к армии.
Кроме того, Апостол призвал военнослужащих не вовлекаться в политические споры и подчеркнул, что Вооруженные силы были и остаются вне политики.
Почему начались протесты
Напомним, в последние дни в Украине проходят акции протеста, во время которых раздаются призывы к изменениям в военном руководстве.
Все началось после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Одной из причин такого решения якобы стали разногласия между руководством Минобороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности, из-за вопросов взаимодействия и коммуникации.
Впоследствии стало известно, что Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского.
Сам президент заявил, что бывший министр останется "рядом", однако не уточнил, в какой именно роли. В то же время Федоров сообщил, что получил предложение стать советником президента, но отказался.
Сначала Зеленский планировал назначить министром обороны бывшего главу МВД Игоря Клименко, однако эта кандидатура не нашла достаточной поддержки ни среди народа, ни среди депутатов.
После этого исполняющим обязанности министра обороны был назначен тогдашний исполняющий обязанности главы СБУ генерал-майора Евгения Хмара.