Командующие ВМС и ДШУ публично поддержали Сырского на фоне протестов

После волны протестов командующие ВМС и ДШУ опубликовали обращение, в котором поддержали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и призвали не политизировать армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Facebook командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы и командующего ДШВ Олега Апостола .

Неижпапа заявил, что посвятил службе украинскому народу 34 года и участвовал в развитии современных возможностей ВМС, в частности, в применении "Байрактаров", комплексов "Нептун", морских и воздушных беспилотников.

По его словам, Вооруженные силы постоянно реформируются, а во время полномасштабной войны любые сомнения в армии недопустимы.

"Поэтому считаю, что оценивать работу главнокомандующего как руководителя ВСУ имеет право только президент, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины", - подчеркнул командующий ВМС.

Он также заявил, что попытки подстрекать людей во время войны только раскалывают общество и играют в пользу России.

В свою очередь командующий ДШВ Олег Апостол, воюющий с 2014 года, заявил, что хорошо знает цену боевых приказов и ответственности за жизнь военных.

По его словам, система военного управления основывается на дисциплине, единоначалии и персональной ответственности командиров.

"Там, где кончается дисциплина, начинается хаос. А хаос всегда работает на врага", - подчеркнул Апостол.

Он также раскритиковал безапелляционные оценки в адрес военного руководства со стороны людей, не имеющих боевого опыта, и подчеркнул, что предметная критика допустима, однако безосновательные обвинения и публичные оскорбления лишь подрывают доверие к армии.

Кроме того, Апостол призвал военнослужащих не вовлекаться в политические споры и подчеркнул, что Вооруженные силы были и остаются вне политики.

Почему начались протесты

Напомним, в последние дни в Украине проходят акции протеста, во время которых раздаются призывы к изменениям в военном руководстве.

Все началось после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Одной из причин такого решения якобы стали разногласия между руководством Минобороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности, из-за вопросов взаимодействия и коммуникации.

Впоследствии стало известно, что Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского.