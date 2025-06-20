Командувач ЦАХАЛу закликав готуватися до "тривалої кампанії" проти Ірану

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) Еяль Замір заявив, що ізраїльтяни повинні готуватися до "тривалої кампанії" проти Ірану, щоб "ліквідувати загрозу такого масштабу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Замір зазначив, що Іран "роками розробляв чіткий план знищення держави Ізраїль" і що в останні місяці "план досяг точки неповернення, коли можливості досягли оперативної спроможності".

"Ми розпочали кампанію, коли Іран мав близько 2500 ракет класу "земля-земля" з високими темпами виробництва, так що приблизно протягом двох років очікувалося, що вони матимуть близько 8000 ракет", - сказав він.

Командувач зазначив, що зусилля Ірану з виробництва балістичних ракет, його посередники на Близькому Сході та ядерний прогрес змусили Ізраїль завдати превентивного удару.

"Армія оборони Ізраїлю не стоятиме осторонь і не спостерігатиме за розвитком загроз. У рамках нової доктрини ми діятимемо проактивно та заздалегідь, щоб запобігти екзистенційній загрозі та протистояти будь-якому виклику", - наголосив він.

Замір додав, що армія Ізраїлю готувалася до цієї операції роками, і вона була розпочата "завдяки збігу оперативних та стратегічних умов".

"Якби ми зволікали, існував би ризик втратити ці умови та розпочати кампанію в майбутньому з явно невигідної позиції. Ми розуміли, що історія не пробачить нам, якщо ми не вживемо заходів зараз, щоб захистити існування єврейського народу в Ізраїлі", зазначив командувач.

Він додав, що перші удари Ізраїлю по Ірану "досягли надзвичайних результатів".

"Ми ліквідували вище командування противника, завдали значної шкоди компонентам ядерної програми, відкрили повітряний коридор до Тегерана, виявили та знищили близько половини ракетних пускових установок, деякі за лічені хвилини до запуску, і застали ворога зненацька, попри його підвищений стан готовності", - зазначив Замір.

Командувач ЦАХАЛу закликав ізраїльтян готуватися до "тривалої кампанії" проти Ірану.

"Ми готуємося до низки можливих подій. Ми розпочали найскладнішу кампанію в нашій історії. Ми розпочали цю кампанію, щоб усунути загрозу такого масштабу, проти такого ворога, що вимагає готовності до тривалої кампанії. Армія Ізраїлю готова до цього", - підкреслив він.

Замір наголосив, що з кожним днем ​"свобода дій Ізраїлю розширюється, а ворога зменшується".

"Кампанія не закінчена. Хоча ми досягли значних результатів, попереду ще нас чекають складні дні, і ми повинні залишатися пильними та єдиними, доки місія не буде завершена", - зазначив командувач.