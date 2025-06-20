Ізраїль готується посилити удари для дестабілізації режиму в Ірані, - глава Міноборони

Ізраїль готується посилити удари проти Ірану для дестабілізації режиму. Відповідне доручення дав міністр оборони Ісраель Кац армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як цитує міністра видання, Кац заявив, що доручив армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) дестабілізувати іранський режим шляхом посилення ударів по ключових структурах влади країни.

"Ми повинні завдати ударів по всіх символах режиму та його механізмах гноблення, таких як Басідж, а також по основі влади режиму - Корпусу вартових Ісламської революції", - наводить видання слова Каца.

Він зазначив, що Ізраїль має здійснити масштабний тиск на Тегеран і зірвати ядерну програму Ірану.

"Ізраїль повинен здійснити масову евакуацію населення з Тегерана, щоб дестабілізувати режим та посилити стримування у відповідь на ракетні обстріли з боку Ірану, продовжуючи атакувати об'єкти та вчених, щоб перешкодити іранській ядерній програмі Ірану, доки всі цілі операції не будуть повністю досягнуті", - заявив міністр.