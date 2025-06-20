Трамп "протягом двох тижнів" вирішить, чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїля, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів прийме рішення щодо участі Вашингтона у війні між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Кароліну Левітт, яку цитує Reuters.

За словами Левітт, рішення участі США у конфлікті потребує часу з огляду на те, що існує ймовірність переговорів з Іраном, які "можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому".

Прессекретар також відзначила, що Білий дім налаштований на дипломатичне розв'язання питання з Іраном, але пріоритетом є забезпечення того, щоб Тегеран ніколи не зміг отримати ядерну зброю.

"Президент завжди зацікавлений у дипломатичному вирішенні... якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається... Але я додам, що він не боїться використовувати і силу", - зауважила Левітт.