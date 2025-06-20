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Понад півсотні винищувачів Ізраїлю вдарили по Тегерану: уражено ядерні об'єкти

П'ятниця 20 червня 2025 15:43
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Понад півсотні винищувачів Ізраїлю вдарили по Тегерану: уражено ядерні об'єкти Ілюстративне фото: винищувачі Ізраїлю атакували Тегеран (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські винищувачі в ніч на 20 червня вдарили по Тегерану. Однією з цілей стала будівля Організації інноваційних досліджень і оборонних технологій Ірану (SPND).

Про це заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram.

"Протягом ночі понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю безперервно літали над Тегераном і завдавали ударів по інфраструктурі та цілям. Ми уразили десятки компонентів іранської загрози в усіх її формах", - зазначив Дефрін.

Він зазначив, що цілями атаки були об'єкти іранської програми зі створення ядерної зброї. Йдеться про військово-промислові об'єкти, які використовуються для виробництва компонентів ракет і сировини для ракетних двигунів.

"Ці цілі знаходилися в промисловому центрі Міністерства оборони Ірану. Крім того, ми завдали ударів по будівлі SPND, штаб-квартирі ядерної програми в Тегерані", - підкреслив Дефрін.

Представник ЦАХАЛ уточнив, що цю штаб-квартиру використовували для досліджень і розробок у сфері сучасної зброї. Крім цього було атаковано об'єкт, що виробляє найважливіші компоненти для програми зі створення ядерної зброї.

Також у західній частині Ірану Ізраїль завдав серію ударів по об'єктах запуску і зберігання ракет.

"Іранці планували сьогодні вранці більш масштабний обстріл Беер-Шеви. Перед запуском ми виявили розгортання трьох пускових установок, готових до стрільби, і нейтралізували їх", - додав Дефрін.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, минув рівно тиждень від початку ізраїльської операції проти Ірану. Ізраїлю вже вдалося частково знищити протиповітряну оборону Ірану, а також вразити низку важливих об'єктів.

Зокрема, Ізраїль атакував кілька об'єктів Ірану, де виробляють збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї.

Як підкреслював у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зараз триває другий етап операції Ізраїлю - знищення ядерних об'єктів Ірану.

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Ізраїль Іран Тегеран Ядерна зброя Ракетний удар
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