Понад півсотні винищувачів Ізраїлю вдарили по Тегерану: уражено ядерні об'єкти

Ізраїльські винищувачі в ніч на 20 червня вдарили по Тегерану. Однією з цілей стала будівля Організації інноваційних досліджень і оборонних технологій Ірану (SPND).

Про це заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram .

"Протягом ночі понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю безперервно літали над Тегераном і завдавали ударів по інфраструктурі та цілям. Ми уразили десятки компонентів іранської загрози в усіх її формах", - зазначив Дефрін.

Він зазначив, що цілями атаки були об'єкти іранської програми зі створення ядерної зброї. Йдеться про військово-промислові об'єкти, які використовуються для виробництва компонентів ракет і сировини для ракетних двигунів.

"Ці цілі знаходилися в промисловому центрі Міністерства оборони Ірану. Крім того, ми завдали ударів по будівлі SPND, штаб-квартирі ядерної програми в Тегерані", - підкреслив Дефрін.

Представник ЦАХАЛ уточнив, що цю штаб-квартиру використовували для досліджень і розробок у сфері сучасної зброї. Крім цього було атаковано об'єкт, що виробляє найважливіші компоненти для програми зі створення ядерної зброї.

Також у західній частині Ірану Ізраїль завдав серію ударів по об'єктах запуску і зберігання ракет.

"Іранці планували сьогодні вранці більш масштабний обстріл Беер-Шеви. Перед запуском ми виявили розгортання трьох пускових установок, готових до стрільби, і нейтралізували їх", - додав Дефрін.