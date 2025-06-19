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Чиновники США готуються до того, що Вашингтон атакує Іран найближчими днями, - Bloomberg

Четвер 19 червня 2025 05:24
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Чиновники США готуються до того, що Вашингтон атакує Іран найближчими днями, - Bloomberg Фото: існують потенційні плани страйку на вихідних (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Високопоставлені представники США готуються до можливого нанесення удару Вашингтона по Ірану вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, ситуація все ще розвивається і може змінитися. Деякі з людей вказали на потенційні плани страйку на вихідних.

Ще одне джерело розповіло, що керівники кількох федеральних агентств також почали готуватися до атаки.

Bloomberg додало, що підготовка чиновників є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Також видання зазначає, що очікування кількох днів перед ударом, дає іранським лідерам можливість показати президенту США Дональду Трампу, що вони готові відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати атаку Америки.

Трамп готовий атакувати Іран, але не поспішає

Нагадаємо, згідно з інформацією WSJ, Трамп схвалив план атаки США на Іран. Однак він утримується від його реалізації, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Тим часом Axios повідомило, що Трампа останніми днями турбує одне ключове питання: чи зможуть ракети США знищити ядерний об'єкт Ірану. Мова йде про підземний завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований у горі.

Цієї ночі також з'явилася інформація, що США можуть готувати не один, а кілька ударів по об'єкту. Джерело ABC також розповіло, що Трамп звикається до ідеї знищення ядерного об'єкта Ірану.

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