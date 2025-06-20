Іран вдарив по Хайфі ракетами: є постраждалі, над містом здійнявся дим

Іранські війська сьогодні, 20 червня, атакували Ізраїль ракетами. У місті Хайфа був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

У мережі вже публікують фото наслідків удару по Хайфі. Після атаки над містом здійнявся густий дим. Також повідомляють про падіння ракет або їхніх уламків не тільки в Хайфі, а й у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Видання з посиланням на ізраїльську національну медичну службу MDA повідомляє, що внаслідок атаки на Хайфу щонайменше двоє людей серйозно постраждали. Це сталося внаслідок прямого удару балістикою.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Ізраїль минулого тижня почав ракетні удари по Ірану. Тегеран вжив заходів у відповідь.

Іранські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю. Зокрема, минулого тижня внаслідок удару балістикою загинули п'ятеро українців. Серед них троє дітей і дві жінки. Йдеться про сім'ю з Одеси.

8-річна дівчинка приїхала до Ізраїлю, щоб пройти курс лікування від лейкемії. При цьому її батько воює на фронті в Україні.

До слова, в ніч на 20 червня Ізраїль вдарив по Тегерану. Винищувачі вразили ядерні об'єкти в столиці Ірану.

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