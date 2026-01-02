Командир РДК виявився живим, а РФ масовано атакувала Волинь: новини за 1 січня

Командир РДК Денис Капустін насправді не загинув. Тим часом російські окупанти завдали масованого удару по Волині.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 1 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Командир РДК Капустін живий. ГУР обвело навколо пальця російські спецслужби

Командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Капустін живий, а гроші за його ліквідацію підуть на посилення спецпідрозділів Головного управління розвідки України, повідомили в ГУР.

Як виявилося, вбивство командира РДК, який воює проти окупантів у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, замовили спецслужби РФ і виділили на це півмільйона доларів.

Волинь усю ніч була під ударом "Шахедів": є влучання, понад 100 тисяч без світла

Російські війська атакували Волинську область усю ніч 1 січня. Через обстріл енергетики без світла залишилися понад 103 тисячі абонентів.

Частину російських "Шахедів" вдалося збити силам протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано і влучання, внаслідок яких виникли пожежі.

ЗСУ вразили Ільський НПЗ у Росії та низку цілей ворога в Донецькій області, - Генштаб

Сили оборони України в ніч на 1 січня вразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

На НПЗ зафіксовано влучання ударних дронів по цілі з подальшою пожежею на території об'єкта.

Стубб припустив, що частина мирної угоди буде несправедливою для України

Деякі пункти потенційної мирної угоди між Україною і Росією можуть не відповідати уявленням про справедливість, сказав президент Фінляндії Александер Стубб.

Він також підтвердив, що зараз мир у Європі ближче, ніж будь-коли з 2022 року.

США звернулися до Китаю: "припиніть військовий тиск на Тайвань"

Китай почав масштабні військові навчання поблизу Тайваню, підвищуючи регіональну напруженість. США закликають Пекін до стриманості та відкритого діалогу для збереження миру.

США підтвердили свою прихильність миру і стабільності в Тайванській протоці.