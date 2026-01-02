Командир РДК оказался живым, а РФ массированно атаковала Волынь: новости за 1 января

Командир РДК Денис Капустин на самом деле не погиб. Тем временем российские оккупанты нанесли массированный удар по Волыни.

Более детально о том, что произошло в четверг, 1 января, - в материале РБК-Украина .

Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы

Командир "Российского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений Главного управления разведки Украины, сообщили в ГУР.

Как оказалось, убийство командира РДК, который воюет против оккупантов в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР, заказали спецслужбы РФ и выделили на это полмиллиона долларов.

Волынь всю ночь была под ударом "Шахедов": есть попадания, более 100 тысяч без света

Российские войска атаковали Волынскую область всю ночь 1 января. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.

Часть российских "Шахедов" удалось сбить силам противовоздушной обороны. В то же время зафиксированы и попадания, в результате которых возникли пожары.

ВСУ поразили Ильский НПЗ в России и ряд целей врага в Донецкой области, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 1 января поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае и ряд целей россиян на временно оккупированных территориях Донецкой области.

На НПЗ зафиксировано попадание ударных дронов по цели с последующим пожаром на территории объекта.

Стубб допустил, что часть мирной сделки будет несправедливой для Украины

Некоторые пункты потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией могут не соответствовать представлениям о справедливости, сказал президент Финляндии Александер Стубб.

Он также подтвердил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года.

США обратились к Китаю: "прекратите военное давление на Тайвань"

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность. США призывают Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира.

США подтвердили свою приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе.