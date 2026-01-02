ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Командир РДК оказался живым, а РФ массированно атаковала Волынь: новости за 1 января

Украина, Пятница 02 января 2026 06:30
UA EN RU
Командир РДК оказался живым, а РФ массированно атаковала Волынь: новости за 1 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Командир РДК Денис Капустин на самом деле не погиб. Тем временем российские оккупанты нанесли массированный удар по Волыни.

Более детально о том, что произошло в четверг, 1 января, - в материале РБК-Украина.

Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы

Командир "Российского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений Главного управления разведки Украины, сообщили в ГУР.

Как оказалось, убийство командира РДК, который воюет против оккупантов в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР, заказали спецслужбы РФ и выделили на это полмиллиона долларов.

Волынь всю ночь была под ударом "Шахедов": есть попадания, более 100 тысяч без света

Российские войска атаковали Волынскую область всю ночь 1 января. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.

Часть российских "Шахедов" удалось сбить силам противовоздушной обороны. В то же время зафиксированы и попадания, в результате которых возникли пожары.

ВСУ поразили Ильский НПЗ в России и ряд целей врага в Донецкой области, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 1 января поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае и ряд целей россиян на временно оккупированных территориях Донецкой области.

На НПЗ зафиксировано попадание ударных дронов по цели с последующим пожаром на территории объекта.

Стубб допустил, что часть мирной сделки будет несправедливой для Украины

Некоторые пункты потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией могут не соответствовать представлениям о справедливости, сказал президент Финляндии Александер Стубб.

Он также подтвердил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года.

США обратились к Китаю: "прекратите военное давление на Тайвань"

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность. США призывают Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира.

США подтвердили свою приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Волынская область Главное управление разведки ГУР Война в Украине Атака дронов
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем