Стубб допустив, що частина мирної угоди буде несправедливою для України

Деякі пункти потенційної мирної угоди між Україною і Росією можуть не відповідати уявленням про справедливість.

Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив у новорічному зверненні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Як звернуло увагу Yle, звернення Стубба було побудовано на трьох основних пунктах, одним із яких став мир у Європі.

"Мир найчастіше - це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому уявленню про справедливість", - наголосив він, коментуючи війну Росії проти України.

Президент також підтвердив, що зараз мир у Європі ближчий, ніж будь-коли з 2022 року. Але, за його словами, Захід не може бути впевнений, "чи готова Росія до миру".

Стубб додав, що мета Фінляндії - налагодити "функціонуючі та мирні відносини з Росією". Але він не уточнив, як саме цього досягти. Також президент звернув увагу, що і в цьому питанні "в кінцевому підсумку все залежить від дій Росії".