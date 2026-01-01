США звернулись до Китаю: "припиніть військовий тиск на Тайвань"

Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню, підвищуючи регіональну напруженість. США закликають Пекін до стриманості та відкритого діалогу для збереження миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного заступника речника Державного департаменту США Томаса Піготта.