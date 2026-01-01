США звернулись до Китаю: "припиніть військовий тиск на Тайвань"
Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню, підвищуючи регіональну напруженість. США закликають Пекін до стриманості та відкритого діалогу для збереження миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного заступника речника Державного департаменту США Томаса Піготта.
США висловили стурбованість через військові навчання Китаю біля Тайваню, що відбулися на початку 2026 року.
"Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог", - заявив Піготт.
США підтвердили свою прихильність миру та стабільності в Тайванській протоці та виступають проти будь-яких спроб односторонніх змін статус-кво силою чи примусом.
Напруженість між Китаєм і Тайванем
Загострення спостерігається протягом останніх років через часті військові маневри та політичну риторику Пекіна.
Попередні навчання Китаю вже викликали сильну реакцію міжнародної спільноти, а США регулярно закликають до мирного врегулювання.
Раніше ми писали, що президент Тайваню Лай Цзінде заявив про готовність захищати свій суверенітет і зміцнювати обороноздатність у відповідь на зростаючу агресію Китаю. Пекін провів ракетні обстріли острова під час військових навчань.
У свою чергу, голова МЗС Китаю оголосив про плани "возз’єднання" з Тайванем і попередив США про можливі наслідки. Пекін пообіцяв "жорстку відсіч" країнам, які постачають Тайваню зброю.
Нагадаємо, що у грудні Держдепартамент США повідомив про надання Тайваню пакета озброєнь на понад 11 млрд доларів - найбільшого за всю історію продажу американської зброї острову. Постачання включають ракети, безпілотники, артилерію та військове програмне забезпечення.