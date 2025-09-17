Команди працюють: Зеленський висловився про можливу зустріч з Трампом у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливості зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив на брифінгу для преси 17 вересня після зустрічі з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися", - коротко сказав він у відповідь на питання журналістів щодо можливості зустрічі.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо 16 вересня заявив, що Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 17 вересня підтвердив, що Україна бачила сигнал від державного секретаря США Марко Рубіо щодо можливої зустрічі Зеленського та Трампа. МЗС працює над організацією такої зустрічі.

Ювілейна Генасамблея ООН: що відомо

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня. Її очолить ексміністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Українську делегацію на Генасамблеї очолить особисто президент Зеленський.

Участь у заході візьмуть понад 100 глав держав. Лідери обговорюватимуть глобальні виклики - від питань миру та безпеки до зміни клімату, прав людини та сталого розвитку. Традиційно в рамках сесії також відбудеться Тиждень високого рівня.