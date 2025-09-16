ua en ru
Трамп і Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, - держсекретар США

Вівторок 16 вересня 2025 09:24
Трамп і Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, - держсекретар США Фото: президенти США та України Дональд Трам і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Рубіо розповів журналістам, що глава Білого дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Як уточнив держсекретар США, наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

"Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня", - сказав Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп планує наприкінці цього тижня поговорити лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Він зазначив, що переговори представників США та Китаю в Європі з торгівельних питань пройшли "дуже добре".

Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні
