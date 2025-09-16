Трамп і Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, - держсекретар США

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ .

Рубіо розповів журналістам, що глава Білого дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Як уточнив держсекретар США, наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

"Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня", - сказав Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.