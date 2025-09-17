Бачили сигнал: в МЗС оцінили можливість зустрічі Зеленського й Трампа в Нью-Йорку
Україна бачила сигнал від державного секретаря США Марко Рубіо щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. МЗС працює над організацією такої зустрічі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.
Тихий зазначив, що сигнал від держсекретаря США в Києві побачили та вітають таку налаштованість на зустріч.
"Розуміємо, що дійсно під час перебування на високому сегменті ООН зазвичай це створює можливість для таких контактів. І ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів", - сказав він.
Тихий додав, що робота над зустрічами та контактами президентів України та США ведеться постійно, тому в МЗС не побачили у заяві Рубіо жодних сюрпризів. Київ використовує кожну нагоду для того, щоб організувати такі зустрічі.
"Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагоди обговорити весь порядок денний, питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася та хотіли б, щоб вона відбулася", - додав речник МЗС.
Проте, зазначив Тихий, в українського президента буде в Нью-Йорку дуже насичена програма. Тобто зустрічатися Зеленський буде не тільки з Трампом, але з іншими партнерами України, в тому числі з американської сторони.
Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо 16 вересня заявив, що Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Ювілейна Генасамблея ООН: що відомо
Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня. Її очолить ексміністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Українську делегацію на Генасамблеї очолить особисто президент Зеленський.
Участь у заході візьмуть понад 100 глав держав. Лідери обговорюватимуть глобальні виклики - від питань миру та безпеки до зміни клімату, прав людини та сталого розвитку. Традиційно в рамках сесії також відбудеться Тиждень високого рівня.