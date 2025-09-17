Бачили сигнал: в МЗС оцінили можливість зустрічі Зеленського й Трампа в Нью-Йорку

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.

Тихий зазначив, що сигнал від держсекретаря США в Києві побачили та вітають таку налаштованість на зустріч.

"Розуміємо, що дійсно під час перебування на високому сегменті ООН зазвичай це створює можливість для таких контактів. І ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів", - сказав він.

Тихий додав, що робота над зустрічами та контактами президентів України та США ведеться постійно, тому в МЗС не побачили у заяві Рубіо жодних сюрпризів. Київ використовує кожну нагоду для того, щоб організувати такі зустрічі.

"Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагоди обговорити весь порядок денний, питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася та хотіли б, щоб вона відбулася", - додав речник МЗС.

Проте, зазначив Тихий, в українського президента буде в Нью-Йорку дуже насичена програма. Тобто зустрічатися Зеленський буде не тільки з Трампом, але з іншими партнерами України, в тому числі з американської сторони.