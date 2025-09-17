Команды работают: Зеленский высказался о возможной встрече с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил на брифинге для прессы 17 сентября после встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", - коротко сказал он в ответ на вопрос журналистов о возможности встречи.

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио 16 сентября заявил, что Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 17 сентября подтвердил, что Украина видела сигнал от государственного секретаря США Марко Рубио о возможной встрече Зеленского и Трампа. МИД работает над организацией такой встречи.

Юбилейная Генассамблея ООН: что известно

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Ее возглавит экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Украинскую делегацию на Генассамблее возглавит лично президент Зеленский.

Участие в мероприятии примут более 100 глав государств. Лидеры будут обсуждать глобальные вызовы - от вопросов мира и безопасности до изменения климата, прав человека и устойчивого развития. Традиционно в рамках сессии также состоится Неделя высокого уровня.