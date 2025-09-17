ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський полетить до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, - МЗС

Київ, Середа 17 вересня 2025 15:45
UA EN RU
Зеленський полетить до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, - МЗС Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вже наступного тижня у Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Він розповів, що до Нью-Йорка поїде українська делегація найвищого рівня на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

"З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегменту високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція", - розповів Тихий.

Він зазначив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним.

Також Тихий розповів, що заплановано понад 20 двосторонніх переговорів, на полях високого сегмента буде низка заходів за участі і керівництва України, і МЗС. Такі заходи будуть націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, просування іміджу України.

За словами речника МЗС, окремо увагу інших країн акцентують на питанні викрадення українських дітей росіянами. Ще один акцент буде на відповідальності РФ за злочини, які вона вчинила ще з 2014 року.

"Окрема програма буде, звичайно, і в першої леді України. Буде дуже насичений тиждень, ми до нього активно готуємося", - уточнив Тихий.

Варто зауважити, що тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться з 22 до 30 вересня.

Можлива зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Рубіо, така зустріч, імовірно, відбудеться в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН МЗС України Кримська платформа Війна в Україні
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі