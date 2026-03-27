ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У команді Федорова знову зміни: хто контролюватиме гроші Міноборони

15:51 27.03.2026 Пт
2 хв
Міноборони отримало заступника з фінансів
aimg Олена Чупровська
Фото: Шкураков - новий заступник Федорова: що він робитиме в Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд призначив нового заступника міністра оборони - відповідати за фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер буде Василь Шкураков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Михайла Федорова у Telegram.

Читайте також: Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри зробило заяву

Хто такий Шкураков

Василь Шкураков має понад 10 років досвіду в управлінні державними фінансами. Раніше він обіймав посаду заступника міністра фінансів, а також першого заступника міністра розвитку громад та інфраструктури.

Під час повномасштабного вторгнення забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

У команді Федорова знову зміни: хто контролюватиме гроші МіноборониФото: заступник міністра оборони Василь Шкураков (zedigital)

Що він робитиме в Міноборони

На новій посаді Шкураков зосередиться на побудові прозорої фінансової системи міністерства. Його ключові завдання:

  • бюджетне планування, щоб ресурси відповідали потребам фронту
  • управління всіма джерелами фінансування: держбюджет, міжнародна допомога, гранти та кредити
  • посилення економічного аналізу для управлінських рішень
  • внутрішній контроль і аудит для виявлення ризиків
  • цифровізація фінансової звітності

"Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат", - заявив міністр оборони Федоров.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Михайло Федоров призначив нового заступника. Ним став Мстислав Банік. Він відповідатиме за закупівлі.

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що українські дрони допомагають ЗСУ брати в полон росіян. За його словами, лише за зиму вдалось поповнити обмінний фонд на понад 100 окупантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
