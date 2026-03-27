Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри зробило заяву
Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби сервісу.
У пресслужбі "Дії" наголосили, що така функція не розробляється і не планується.
“Повісток у “Дії” не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому”, - йдеться у заяві пресслужби сервісу державних послуг.
Що передувало
Раніше в інформаційному просторі поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.
Протягом останніх років подібні чутки неодноразово ширилися мережею.
Втім, тодішній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошував, що повістки військовозобов’язаним через "Дію" не надсилатимуться, і таке нововведення навіть не планується.
