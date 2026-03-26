У команді Федорова - зміни: хто відповідатиме за реформу закупівель та оцінку ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"На засіданні уряду Мстислава Баніка призначено заступником міністра. Також підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України", - зазначив міністр оборони.

За що відповідатиме Мстислав Банік

Новий заступник міністра відповідатиме за реформу закупівель. Його завдання – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.

"Мстислав має досвід побудови державних цифрових продуктів. У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток "Дії". У Міноборони очолював розвиток "Армія+" та "Резерв+", - додав Федоров.

Він також має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2.

Юрій Мироненко – генеральний інспектор Міноборони

Зазначається, що Юрій Мироненко відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

"Його завдання – забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус – реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень", - додав міністр оборони.

Відомо, що він раніше працював заступником міністра оборони: відповідав за розвиток DELTA, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей ШІ іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО.

Також Мироненко був заступником міністра цифрової трансформації: учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку.