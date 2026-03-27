В команде Федорова снова изменения: кто будет контролировать деньги Минобороны

15:51 27.03.2026 Пт
2 мин
Минобороны получило заместителя по финансам
aimg Елена Чупровская
Фото: Шкураков - новый заместитель Федорова: что он будет делать в Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство назначило нового заместителя министра обороны - отвечать за финансовую систему и внутренний аудит ведомства теперь будет Василий Шкураков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Будут ли присылать повестки через "Дію": Минцифры сделало заявление

Кто такой Шкураков

Василий Шкураков имеет более 10 лет опыта в управлении государственными финансами. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов, а также первого заместителя министра развития общин и инфраструктуры.

Во время полномасштабного вторжения обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.

В команде Федорова снова изменения: кто будет контролировать деньги МинобороныФото: заместитель министра обороны Василий Шкураков (zedigital)

Что он будет делать в Минобороны

На новой должности Шкураков сосредоточится на построении прозрачной финансовой системы министерства. Его ключевые задачи:

  • бюджетное планирование, чтобы ресурсы соответствовали потребностям фронта
  • управление всеми источниками финансирования: госбюджет, международная помощь, гранты и кредиты
  • усиление экономического анализа для управленческих решений
  • внутренний контроль и аудит для выявления рисков
  • цифровизация финансовой отчетности

"Формируем систему, где каждая гривна работает на результат", - заявил министр обороны Федоров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Михаил Федоров назначил нового заместителя. Им стал Мстислав Баник. Он будет отвечать за закупки.

Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что украинские дроны помогают ВСУ брать в плен россиян. По его словам, только за зиму удалось пополнить обменный фонд на более 100 оккупантов.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
