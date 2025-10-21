ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летить 450 км/год: Україна і США серійно вироблятимуть перехоплювачі "Шахедів"

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 22:39
UA EN RU
Летить 450 км/год: Україна і США серійно вироблятимуть перехоплювачі "Шахедів" Ілюстративне фото: Україна і США серійно вироблятимуть перехоплювачі "Шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська компанія Bullet і американська AIRO Group Holdings, Inc. підписали лист про наміри створити спільне підприємство з виробництва високошвидкісних дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз AIRO.

Зазначається, що партнерство базуватиметься на принципах 50/50 і буде орієнтоване на потреби США, країн НАТО та України.

За даними прес-релізу AIRO, остаточне підписання угоди очікується протягом 60 днів. Після цього підприємство планує співпрацювати з Міністерством оборони України та укладати контракти з Міноборони США, НАТО і союзників.

Технічні характеристики дронів вражають: вони здатні розвивати швидкість до 300 миль на годину (450 км/год), долати відстань до 200 км і нести вантаж від 2,5 до 9 кг.

У пресрелізі зазначається, що підприємство також зосередиться на дослідженнях і розробках перехоплювальних і ударних конфігурацій наступного покоління.

"Швидкість 300 миль на годину забезпечує безпрецедентну швидкість реагування на повітряні загрози, а перевірена бойова ефективність дронів в операціях в Україні демонструє надійність в реальних умовах", - йдеться в повідомленні.

Раніше команда інженерів компанії "Генерал Черешня" в тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку і запустила серійне виробництво дрона-перехоплювача "Генерал Черешня Bullet", який призначений для виявлення і нейтралізації ворожих ударних БПЛА типу "Шахед".

AIRO описує себе як технологічно диференційовану платформу для аерокосмічної галузі, автономних транспортних засобів і повітряної мобільності. Компанія працює в чотирьох напрямках: дрони, авіоніка, навчання та електрична повітряна мобільність, орієнтуючись на можливості 21 століття в аерокосмічній та оборонній галузях.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні Атака дронів
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію