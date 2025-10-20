Автоприціл та 309 км/год: в Україні створили швидкісний дрон проти "Шахедів"

Українська компанія "Генерал Черешня" успішно завершила випробування та готовність до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виробника дронів.

Як зазначає виробник, дрон було розроблено для знищення російських "Шахедів". Безпілотник може розганятися до швидкості у 309 км/год. Зокрема, на оприлюдненому відео видно, як дрон досягає цього показника.

Дрон Bullet було створено у тісній співпраці з підрозділами оборони у надзвичайно короткі терміни - зараз він готується до серійного виробництва.

За словами розробників, через високі швидкості атаки в конструкції поєднано продумані аеродинамічні рішення та спеціальне програмне забезпечення, що забезпечує швидку реакцію в тактичних умовах.

Одна з версій зенітного дрона оснащена системою донаведення, яка знижує залежність від навичок оператора та підвищує ефективність застосування. Крім того, Bullet планують постачати в денному та нічному виконанні.

Що відомо про "Шахеди"

Шахеди (Shahed-131/136) - це іранські барражуючі БПЛА-камікадзе, які Росія масово застосовує для ударів по Україні. Вони мають дальність до 1 000+ км, летять на малій висоті зі швидкістю приблизно 150-190 км/год, орієнтуються завдяки GPS/ГЛОНАСС і оснащені бойовою частиною вагою 20–50 кг.

Корпус виготовлений із композитів і деревини, що ускладнює виявлення радарами, а двигун із характерним "мопедним" звуком робить їх повільними, але дешевими та ефективними в роях. Основне призначення - ураження енергоінфраструктури, військових об’єктів та психологічний тиск, коли кількість дронів виснажує ППО, змушуючи витрачати дорогі ракети на дешеві цілі.