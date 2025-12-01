ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Суд заочно заарештував Міндіча

Київ, Понеділок 01 грудня 2025 19:19
UA EN RU
Суд заочно заарештував Міндіча Фото: Тимур Міндіч (djc.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Суд у Києві обрав бізнесменові Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі Міндіч перебуває за кордоном, тому запобіжний захід поки не набув чинності.

Тимур Міндіч

Тимур Міндіч - український бізнесмен, медіаменеджер та співвласник студії Квартал 95.

Нещодавно проти Міндіча та кількох інших осіб було відкрито розслідування щодо звинувачень у створенні злочинної організації, відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, а також незаконному впливі на чиновників, аж до спроби вплинути на рішення колишнього міністра оборони.

За даними слідства, бізнесмена підозрюють у тому, що через мережу підконтрольних компаній та посередників він міг вимагати відкати та незаконні виплати від підрядників "Енергоатому" під час укладання контрактів.

За даними ЗМІ, Міндіч втік із країни незадовго до того, як детективи НАБУ прийшли до нього з обшуками.

Згодом Державна прикордонна служба України підтвердила, що бізнесмен справді виїхав за кордон. Він зробив це на законних підставах.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що Міндічу було дозволено виїзд за кордон, оскільки він - батько трьох неповнолітніх дітей.

Очікується, що після обрання запобіжного заходу Міндіча можуть оголосити в міжнародний розшук. Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що бізнесмена можуть затримати за кордоном та екстрадувати до України. Є шанс на екстрадицію навіть із Ізраїлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Энергоатом Суд Корупція Запобіжний захід Тімур Міндіч
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить